Dopo i Samsung Galaxy A52, M32 5G e M52 5G, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 13 su un altro smartphone di fascia media lanciato nel 2021. Il Samsung Galaxy A72 ha iniziato adesso a ricevere la One UI 5.0 stabile basata su Android 13 insieme all’ultima patch di sicurezza.

L’aggiornamento stabile di Android 13 per il Samsung Galaxy A72 è stato rilasciato con la versione firmware A725FXXU4CVJB. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade è attualmente disponibile in Russia e si espanderà ad altri mercati entro le prossime settimane, mantenendo la promessa del produttore asiatico di terminare il lancio della One UI 5.0 entro la fine del 2022. Il nuovo aggiornamento porta anche la sicurezza di novembre 2022 patch allo smartphone e corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità. Se siete utenti del Samsung Galaxy A72 in Russia, potete scaricare immediatamente l’aggiornamento ad Android 13 andando in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” (non dimenticate di fare sempre la massima attenzione alla percentuale di carica residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% prima di proseguire, oltre che di effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare se dovesse presentarsi l’eventualità).

L’OEM sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy A72 all’inizio dello scorso anno insieme ai Samsung Galaxy A52 e A52 5G. Il telefono ha debuttato con Android 11 e ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 alla fine del 2021. Il device riceverà almeno un altro aggiornamento del sistema operativo Android nel prossimo futuro (quando poi sarà disponibile da parte del colosso di Mountain View). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

