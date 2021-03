I prossimi Samsung Galaxy A (in particolare il riferimento è ai modelli A52 5G e A72) potrebbero offrire il supporto alla SPen, l’iconica penne che ha reso famosa la serie Note. Malgrado l’appartenenza dei dispositivi citati alla fascia media del mercato, il colosso di Seul avrebbe ormai preso la propria decisione (almeno uno dei due telefoni dovrebbe assicurarsi la SPen, presumibilmente il Samsung Galaxy A72, dotato di un grande schermo da 6.7 pollici). Le differenze rispetto ai top di gamma diventeranno meno evidenti (dovrebbe, purtroppo, mancare il caricabatterie nella confezione di venduta, proprio come accaduto per gli ultimi dispositivi di fascia alta lanciati sul mercato dal produttore sudcoreano).

Meglio comunque non prendere per assodate le indiscrezioni di cui sopra, visto che sono tante altre le fonti che negano la possibilità che i prossimi Samsung Galaxy A possano includere il supporto alla SPen (che già fa parte del bagaglio del Samsung Galaxy S21 Ultra, sebbene non sia stata inclusa nella confezione di vendita), almeno per quest’anno. Del resto, c’è anche da dire che un portavoce del colosso di Seul aveva già fatto sapere fosse intenzione dell’OEM estendere l’esperienza dell’iconica penna su altre categorie di dispositivi in futuro, ma non abbiamo certezza si riferisse ai prossimi Samsung Galaxy A, il cui lancio è comunque molto vicino.

Chiara ormai la volontà di mandare in pensione la serie Note, che a questo punto non avrebbe ragione di esistere. Non sappiamo ancora se sia o meno prevista l’ultimo modello per congedare la gamma (si era anche parlato di un Samsung Galaxy Note 21 FE), ma vi faremo sapere quanto prima nel caso in cui dovessero emergere nuove informazioni in merito. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.