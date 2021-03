Stop per The Good Doctor 4 e The Resident 2 che non vanno in onda oggi, 5 marzo per lasciare spazio ad un solo protagonista, il Festival di Sanremo 2021. Siamo sicuri che alla luce della noia che sta regnando sovrana in questa seconda edizione firmata da Amadeus, i fedelissimi del medical drama avrebbero preferito tornare in corsia al seguito di Freddie Highmore, nei panni di Shaun Murphy, oppure con Nic e Conrad alle prese con le loro questioni personali e una serie di macchinari scelti ma che stanno creando non pochi problemi.

The Good Doctor 4 e The Resident 2 non vanno in onda oggi, 5 marzo, e torneranno venerdì prossimo con tre nuovi episodi ovvero uno, alle 21.10, dal titolo “Genitorialità” in cui la squadra cura una ginnasta adolescente che sperimenta complicazioni a causa del suo allenamento intensivo. Nel frattempo, Shaun incontra i genitori di Lea per la prima volta, come finirà? A seguire toccherà di nuovo a Nic e Conrad con due nuovi episodi, in chiaro, di The Resident 2 con “Contatto d’emergenza” e “Apparsi dal nulla” in cui l’ospedale deve fare i conti con la delicata situazione in cui si trova ora la Quovadis. Intanto Alec e Conrad hanno un diverbio sul trattamento di una giovane paziente. Il resto lo scopriremo strada facendo visto che la stagione è ormai agli sgoccioli.

Intanto oggi, venerdì 5 marzo su Rai 2, andrà in onda il film in replica Valerian e la città dei mille pianeti del 2017 diretto da Luc Besson e che vede protagonisti due futuri volti della serialità come Dane DeHaan (ZeroZeroZero) e Cara Delevingne (Carnival Row). Il resto invece lo scopriremo venerdì 12 marzo quando i due medical drama torneranno per riprendere la loro corsa su Rai2.