The Good Doctor 4 e The Resident 2 si fermano per Sanremo 2021 e questo significa che venerdì prossimo le due serie non andranno in onda. Il 5 marzo i fan e gli spettatori di Rai2 dovranno rinunciare al loro venerdì medical perché la Rai ha deciso di lasciare tutti in panchina per non distogliere il pubblico da Sanremo 2021 che è pronto a fare un botto di ascolti nonostante l’assenza (e la relativa polemica) del pubblico. I nostri protagonisti comunque torneranno questa sera con tre nuovi episodi.

Ad aprire le danze sarà The Good Doctor 4 con l’episodio numero 7 in cui Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme. Subito a seguire andranno in onda due nuovi episodi di The Resident 2 in cui Nic e Conrad si troveranno ad affrontare nuovi casi ma anche i problemi legati alla strumentazione Quovadis che ha già fatto una vittima.