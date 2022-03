Da oggi, il Google Play Store vi offre la possibilità di effettuare acquisti come app, giochi e tanto altro direttamente dal vostro saldo di Play Points. Ma di cosa si tratta? Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, non sono altro che punti che gli utenti accumulano quando eseguono acquisiti all’interno del Play Store: ovviamente per farlo devono prima aderire al programma che consente di raccogliere Play Points per acquisti di app, abbonamenti, film, programmi televisivi, libri, audiolibri e musica. Dunque, se avete accumulato una grande quantità di punti, potete utilizzare il saldo esistente per gli acquisti sul Google Play Store. Il programma di premi Play Points esiste già da alcuni anni ed è arrivato negli Stati Uniti verso la fine del 2019 prima di espandersi in più Paesi negli anni successivi.

In pratica, guadagnare punti per ogni dollaro speso dipende dal livello in cui siete (Bronzo, Argento, Oro oppure Platino). Fino ad oggi, l’incasso relativo al saldo di Play Points richiedeva una procedura in più fasi in base alle quali riscattare un voucher o un coupon da utilizzare sul Google Play Store. Il colosso di Mountain View, adesso, sembra consentire l’utilizzo del saldo dei punti direttamente al momento dell’acquisto, eliminando così la necessità di raggiungere una certa soglia per riscattare una carta regalo. Ricordiamo che Google Play Points è giunto anche in Italia lo scorso anno, malgrado per adesso questa nuova funzione di pagamento pare non essere attiva nel nostro Paese. Inoltre, non si sa ancora con certezza se l’azienda stia di fatto eseguendo test esclusivamente all’estero oppure no, considerato che tale novità è stata scoperta da alcuni utenti appassionati.

Tuttavia, quelli che ne sono coinvolti possono utilizzare il saldo esistente seguendo la normale procedura di acquisto. Si otterrà una nuova sezione all’interno del normale pannello pop-up che vi informa che è possibile “Utilizzare i punti“. Toccando questa opzione si potrà inserire l’importo che desideri utilizzare. Questa soluzione di ricompensa arriverà anche in Italia? Ora come ora non ne abbiamo la certezza, ma resteremo aggiornati per maggiori dettagli in merito. Ad ogni modo, per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di supporto Google.

Continua a leggere su optimagazine.com