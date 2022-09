Qual è la migliora app Dynamic Island per Android. Dopo la presentazione degli iPhone 14, è sembrata a più di qualcuno geniale la soluzione Apple per allargare e restringere (a seconda dei casi) il notch dei melafononi nuovi di zecca. La novità, data come esclusiva per i prodotti punta Apple, non ha tardato ad arrivare pure per gli Android con alcuni sviluppatori che hanno proposto le loro applicazioni per avere lo stesso risultato progettato dall’azienda di Cupertino.

Per individuare la migliore app Dynamic Island per Android bisogna (prima di tutto) non lasciarsi ingannare dalle numerose false soluzioni comparse sul Play Store. Qualcuna di queste potrebbe pure includere qualche malware e dunque bisognerà prestare la massima attenzione al relativo download. Lo strumento più funzionale al momento è invece quello denominato DynamicSpot e proposto dallo sviluppatore Jawomo. Cerchiamo di capire dunque come funziona.

Esattamente come nel caso della Dynamic Island per iPhone, l’app DynamicSpot consente di ottenere il notch dinamico appunto per visualizzare diverse notifiche come quelle che segnalano l’arrivo di messaggi, di interazioni social. Ancora, la stessa area “in mobilità” può essere anche utile per gestire i contenuti multimediali. Con un semplice tap dell’utente poi, le varie informazioni possono essere visualizzate nella loro interezza

Il peso della nuova app che porta la Dynamic ISland per Android è davvero contenuto: il tool non supera i 2,7 MB di memoria e per l’installazione non saranno richiesti particolari requisiti di sistema. Per attivare l’isola dinamica bisognerà, solo la prima volta, fornire delle autorizzazioni e selezionare le app delle quali si vogliono visualizzare le notifiche. Ancora, in ultima battuta, sarà anche possibile procedere con la definizione dell’ingombro sul display del pop-up per gli alert. Insomma, l’esperienza d’uso non avrà nulla da invidiare a quella di scena sugli iPhone 14 appena lanciati.

Continua a leggere su optimagazine.com