Se non è una denuncia, poco ci manca, in riferimento alle dichiarazioni di Spadafora a chi gli chiede aggiornamenti sul bonus collaborativi sportivi 2021 tra le altre cose. Nonostante non sia più il Ministro dello Sport, dopo la recente crisi di governo che ha fatto cadere l’esecutivo Conte Bis, di tanto in tanto arrivano aggiornamenti da parte sua utili per mettere a fuoco la vicenda. Insomma, una strada alternativa per essere sul pezzo, sperando di avere a breve buone notizie con il decreto ristori.

Anche perché, tra silenzio della pagina Facebook “Sport e Salute” (diventata un punto di riferimento per tutta la categoria) e mancanza di chiarezza del governo, in tanti brancolano nel buio. Insomma, vista la situazione che vi abbiamo illustrato anche nei giorni scorsi sul bonus collaboratori sportivi 2021, avere qualche canale extra può fare solo piacere. Premesso questo, va detto che le dichiarazioni di Spadafora rese note sui social non è che siano particolarmente incoraggianti per il settore.

Cosa ha detto Spadafora sul bonus collaboratori sportivi previsto nel 2021

A tal proposito, tutti possono consultare il suo post Facebook. Non si parla esplicitamente di bonus collaboratori sportivi, ma è chiaro che il problema investa anche la questione specifica. Spadafora fa presente che in tanti gli stiano chiedendo informazioni su dove siano i ristori, i bonus, il credito di imposta e gli aiuti a ASD e SSD. Dare risposte concrete, in questo particolare momento storico, è impresa ardua, anche perché con il governo Draghi un vero e proprio successore per l’ex Ministro dello Sport non c’è.

Come evidenzia il diretto interessato, infatti, il problema è che il Governo ancora non ha deciso a chi affidare la delega allo Sport. Questo, nonostante sia il settore tra i più colpiti, lasciando ancora senza certezze anche coloro che attendono il bonus collaboratori sportivi 2021. Spadafora denuncia che ad oggi non sappia neppure chi sollecitare.