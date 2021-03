Occorre analizzare con grande attenzione le novità odierne per quanto concerne il bonus collaboratori sportivi. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi, infatti, è particolarmente importante concentrarsi su una situazione prevedibile per molti utenti che hanno presentato la domanda. Mi riferisco al rigetto della richiesta, perché da quello che mi risulta in tanti si sono visti respingere la domanda. E, come sempre avviene in questi casi, non mancano certo le proteste da parte di chi ritiene ingiusta la motivazione ufficiale.

Cosa succede con le domande per bonus collaboratori sportivi respinte

In un contesto del genere, occorre far presente in primo luogo il post pubblicato su Facebook da Sport e Salute, con il quale gli utenti interessati al bonus collaboratori sportivi sono stati reindirizzati ad una pagina web specifica. Qui otterrete tutte le informazioni del caso. Ora, al di là del fatto che tutti avranno la possibilità di far riesaminare la propria domanda, indipendentemente dal fatto che si attenda una delle quote di fine 2020 o, in futuro, le prime del 2021 (a patto che dal nuovo decreto arrivino buone notizie sotto questo punto di vista), c’è un altro aspetto da evidenziare.

C’è preoccupazione e rabbia soprattutto per le motivazioni secondo cui il bonus collaboratori sportivi al momento non possa essere erogato per determinate pratiche. Si parla di circostanze in cui il richiedente non risulterebbe lavoratore con contratto di collaborazione sportiva. Dettaglio, questo, che renderebbe impossibile l’erogazione del sostegno a fondo perduto. Il tutto, nonostante il soggetto interessato abbia stipulato regolari contratti di collaborazione, facendo registrare in questo modo un’effettiva perdita di entrate in questi mesi.

Ci saranno, dunque, tanti casi da valutare per i vari enti preposti all’esame delle domande. Di sicuro, la battaglia sul fronte del bonus collaboratori sportivi non si arresta qui. A voi come è andata con la risposta di questi giorni?