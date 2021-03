Le stories su Instragram mostrano Gaia senza voce e costretta a letto con una flebo attaccata al braccio. Che è successo alla stella di Amici?

Gaia, infatti, è in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore Amaro – leggi l’intervista di OM – e solamente ieri giovedì 4 marzo, durante la serata delle cover, si è esibita in un tributo a Luigi Tenco con il brano Mi Sono Innamorato Di Te in un intenso duetto con Lous and the Yakuza.

Per il momento non è dato sapere cosa sia successo alla giovane cantautrice, ma lei stessa rassicura i fan dicendo che questa sera, quarta giornata del Festival di Sanremo, starà bene. Nel video è completamente afona e muove il labiale mentre una persona che le tiene compagnia interpreta a voce i suoi messaggi.

“È tutto ok”, dice Gaia: “Non ho troppa voce ma mi riprenderò per stasera”, continua. In sovrimpressione scrive “Ora riposo un po’” ma le sue rassicurazioni non convincono i follower che temono di non poterla sentire per la penultima serata del Festival di Sanremo. Tra le ipotesi c’è chi sostiene che lo stress per la gara all’Ariston può anche colpire le corde vocali.

Nel vedere Gaia senza voce i fan stanno incrociando le dita sperando di non avere brutte notizie all’ultimo minuto. Nel video vediamo la giovane cantautrice sotto le coperte ma con il sorriso, il volto sicuramente provato dalla stanchezza e l’incapacità di mettere suoni. Potrebbe trattarsi, tuttavia, di un mutismo scelto proprio per non affaticare ulteriormente le corde vocali e restare a riposo per ritrovare la forza di cantare.

Per il momento Gaia è l’unica artista ad accusare il colpo della fatica della kermesse che quest’anno, ricordiamo, va in scena senza il pubblico per via delle limitazioni anti Covid. Sapere di Gaia senza voce è comunque una brutta notizia.