Gaia a Sanremo 2021 si esibirà con Cuore Amaro; per l’artista è la prima partecipazione al Festival. Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Nella serata dedicata alla canzone d’autore, Gaia ha scelto di interpretare Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco.

Il Cuore Amaro è il cuore della cantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno insegnando a crescere e senza i quali non sarebbe qui, ora. Questa canzone accoglie tutte le sue anime, la sua nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che la aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i suoi sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra.

Immersa nelle prove, il periodo pre-sanremese è molto impegnativo per Gaia che, nonostante le ansie e le poche ore di sonno è molto felice di partecipare.

“Cerco di ricordami che lo sto facendo per portare la musica a casa, per pensare ad una ripartenza. Voglio portare un po’ di spensieratezza, con la speranza di ripartire. Il mondo dello spettacolo è stato veramente penalizzato nell’ultimo anno”, dice, e pensando al suo debutto in gara: “Voglio essere presente, voglio ricordami le sensazioni”.

Nel suo “Cuore Amaro” c’è molto del periodo che stiamo vivendo ma c’è soprattutto un processo di scoperta interiore, che deriva da un momento storico difficile che ci ha messo KO ma che ci ha dato la possibilità di scoprirci. “Il mio approccio un tempo era quello di cercare risposte da fuori, invece adesso sto facendo il processo opposto che è quello di ricercare internamente”, le sue parole.



“Cuore Amaro parla di me, io adesso guardo in modo diverso ciò che mi è successo agli anni; ho vissuto tante cose che mi hanno anche messo in una condizione di stallo. Per la prima volta voglio ringraziarli perché ho cambiato il mio modo di vedere le cose, sono stati fondamentali e mi hanno portato oggi ad essere più libera nella mia ricerca musicale ma anche nell’accettarmi nelle varie me”, aggiunge Gaia a proposito del brano che presenta in gara al Festival, anticipazione di un disco che accoglierà le sue tante sfumature musicali.