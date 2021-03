Bisogna prendere in esame con grande attenzione la nuova comunicazione ufficiale di GameStop per quanto concerne la disponibilità PS5. Nel corso delle ultime ore, ha fatto molto discutere il recentissimo click day di marzo ufficializzato da questo store, con alcune istruzioni in merito che vi abbiamo già fornito attraverso un nostro approfondimento iniziale. Fondamentalmente, oggi 4 marzo ci sono due elementi sui quali vale la pena concentrarsi per sgombrare il campo da ogni dubbio.

Tra disponibilità PS5 e possibili truffe: parla GameStop

Pochi minuti fa, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook di GameStop, è arrivata una nota particolarmente significativa che si ricollega anche alla disponibilità PS5. Come si nota dal post in questione, più in particolare, lo store ammette di essere a conoscenza di un problema noto al pubblico. Sto parlando dell’acquisto della console a prezzo di listino tramite il market da parte di alcuni rivenditori, che poi decidono di proporre il prodotto a prezzi esorbitanti. Complice la scarsissima disponibilità di PlayStation 5 in questo periodo storico.

Ci siamo capiti, mi riferisco a quello che nel gergo dei social viene visto come il fenomeno del bagarinaggio. GameStop si limita a dire di non approvare la pratica, ribadendo a tutti cosa fare per essere pronti al momento di nuove disponibilità PS5: “Assicurati di avere i consensi attivati nella sezione Privacy, appena la console tornerà disponibile riceverai una mail… e dovrai essere veloce“.

Al di là di questi consigli utili, indispensabili per essere efficaci al momento di nuove disponibilità PS5, alcune fonti come Dday e Mondomobileblog riportano ulteriori dichiarazioni di GameStop. In risposta alle polemiche sugli ultimi click day, infatti, lo staff fa sapere che le console acquistate siano state regolarmente consegnate e che alcuni problemi al momento sussistono solo con la Digital Edition. In questi casi, si riceverà un rimborso o una priorità per l’acquisto del modello standard.