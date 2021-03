Buone notizie per chi spera nella prossima disponibilità PS5 presso rivenditori online noti e sicuri. Su Amazon le scorte della console restano nulle e il dispositivo molto ricercato ha solo fatto delle brevissime apparizioni su store come Mediaworld o anche Unieuro. La speranza risiede tuttavia in un canale di vendita pure molto noto per i gamer come GameStopZing.

Proprio sull’e-commerce GameStopZing è stata resa disponibile la console richiesta, ma solo per pochi minuti, nella giornata di ieri 1 marzo (più precisamente nel primo pomeriggio). I clienti interessati all’acquisto sono stati messi in “sala d’attesa” nel rispetto del turno acquisito per conquistare il proprio prodotto. Peccato che le scorte non siano state sufficienti in relazione alla domanda ancora una volta e la disponibilità PS5 sia terminata in brevissimo tempo. Meglio non disperare tuttavia, visto che lo stesso store ha annunciato che ben presto nuove unità saranno messe in vendita.

Proprio GameStopZing parla di un prossimo clickday in cui l’aspettativa di tanti giocatori potrebbe essere finalmente sodisfatta. Non sono stati forniti dettagli puntuali su quando si potrà tentare ancora l’acquisto e su quale numero esatto di console saranno garantite. Tuttavia, proprio lo store invita tutti gli interessati ad iscriversi alla newsletter GSZ e al programma GSZ+ in negozio o online. Autorizzando la ricezione di informazioni commerciali, si riceverà appunto l’alert relativo al via di nuove vendita. A quel punto entrerà di nuovo in gioco la prontezza di riflessi per cercare di accaparrarsi appunto il gioiellino hi-tech del momento.

La disponibilità PS5 presso lo store, nelle scorse ore, ha riguardato in particolar modo la versione della console Standard Edition, di cui tutti gli ordini sarebbero stati già evasi. Al contrario, per quanto riguarda la versione Digital non ci sarebbero particolari novità da aggiungere per chi punta allo specifico modello. Le cose potrebbero però cambiare nel giro di poco tempo o almeno lo si spera.