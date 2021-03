Montalbano nei guai nel promo de Il Metodo Catalanotti. L’ultimo episodio (finora) della fiction Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è destinato a lasciare gli spettatori a bocca aperta.

Come anticipato nella conferenza stampa di presentazione, il commissario verrà travolto da un vero e proprio uragano che ha il volto della bella e giovane Greta Scarano. L’attrice interpreta Antonia Nicoletti, una collega di Montalbano che lavora nella scientifica. La scintilla tra i due è immediata: si incontrano mentre indagano su un caso: il cadavere di Carmelo Catalanotti, usuraio e regista teatrale, è stato ritrovato nel suo appartamento.

La vittima è l’ideatore di un ingegnoso e traumatico metodo recitativo che permette all’attore di entrare nei panni del suo personaggio lavorando sui propri segreti più oscuri e nascosti: delle vere e proprie sedute psicanalitiche fuori dall’ordinario in cui il regista fa leva sulla parte più oscura dell’animo delle persone coinvolte.

“Viene indotto in tentazione dagli occhioni dolci di una collega e imbarazzato come un orsacchiotto si fa rapire dalla sensualità di lei che mette in crisi tutto il suo sistema su cui ha fabbricato la carriera. Io stesso sono saltato dalla sedia quando ho letto il romanzo di Camilleri”, ha raccontato Luca Zingaretti nel corso della conferenza stampa.

La giovane collega risveglierà in Salvo delle sensazioni e sentimenti che credeva di aver sepolto, e che non provava da anni. Ciò potrebbe mettere in serio pericolo la sua relazione con l’ormai eterna Livia Burlando. Ecco il nuovo promo de Il Metodo Catalanotti:

Come si vede alla fine della clip, Salvo sta chiamando Livia e appare molto ansioso di confessarle qualcosa. Il commissario l’avrà tradita con la giovane Antonia? Chi ha già letto il libro, ovviamente sa già come andrà a finire.

Il Metodo Catalanotti è l’ultimo episodio girato e diretto da Luca Zingaretti, che ha preso le redini della fiction dopo la morte dello storico regista Alberto Sironi. In quest’indagine, il sipario potrebbe calare per sempre sul commissario. Ma c’è ancora Riccardino, il romanzo conclusivo e pubblicato postumo, da adattare. E chissà se la Palomar, casa di produzione, farà un passo indietro?