C’è Greta Scarano ne Il Metodo Catalanotti che pare farà perdere la testa a Montalbano. Il commissario più amato della tv sarà sul punto di mollare tutto per lui: è davvero un addio dolce-amaro al personaggio nato dalla penna di Camilleri?

È quello che si chiedono tutti da ormai un bel po’ di tempo. L’aria che gira sembra proprio quella: con Il Metodo Catalanotti calerà il sipario sulle indagini del commissario Montalbano. Lo hanno lasciato intuire gli attori Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta.

Il produttore Carlo Degli Esposti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della puntata, non ha dato una risposta definitiva. C’è ancora molta apprensione che ha scosso tutti dall’agosto 2019 al febbraio 2020, quando sono venuti a mancare lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. In quel frangente, Luca Zingaretti ha preso le redini della regia per mettersi dietro la macchina da presa con le ultime puntate.

Quest’ultimo Montalbano sarà diverso da quelli precedenti, e la “colpa” è in parte di Greta Scarano ne Il metodo Catalanotti. “Cade in tentazione, non è più immacolato come siamo abituati a vederlo”, ha dichiarato Zingaretti in conferenza stampa. “Si scatena in lui una sorta di tradimento nei confronti della sua terra, delle nuotate mattutine e anche della sua compagna”.

In quest’ultimo romanzo (in realtà non proprio quello conclusivo, perché Riccardino non è stato ancora toccato), Montalbano non è più lo stesso. “Viene indotto in tentazione dagli occhioni dolci di una collega e imbarazzato come un orsacchiotto si fa rapire dalla sensualità di lei che mette in crisi tutto il suo sistema su cui ha fabbricato la carriera. Io stesso sono saltato dalla sedia quando ho letto il romanzo di Camilleri”, ha raccontato Zingaretti.

Il personaggio in questione è ovviamente quello di Greta Scarano, che “sconvolge tutti gli schemi” ha anticipato l’attrice.

“Cosa ne sarà di Montalbano? È passato un anno dalla tempesta perfetta ora è presto”, ha dichiarato il produttore Degli Esposti. “Il Covid ci impedisce di tornare sul set con la tranquillità di questi anni: ci sarà un momento, dopo il Covid, in cui prenderemo una decisione. Per me e per altri Montalbano è eterno. Prematuro fare una previsione.”

In attesa di saperne di più, Il metodo Catalanotti andrà in onda l’8 marzo su Rai1.