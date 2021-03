Riprendiamo il discorso del Samsung Galaxy S21 FE, di cui vi avevamo già accennato circa un mese fa. Il colosso di Seul ha dato il via alla serie con il Galaxy S20 FE, soluzione che permetteva di mettere le mani, ad un prezzo tutto sommato abbordabile, su un dispositivo equipaggiato con il processore Snapdragon 865 (ritenuto più performante e meno energivoro della controparte Exynos).

Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere atteso per il Q2 2021, ed essere contraddistinto dal codice modello ‘SM-G990B’. I ragazzi di ‘nl.letsgodigital.org‘ hanno provato ad immaginare come potrebbe essere il design del dispositivo grazie ai render di Giuseppe Spinelli, conosciuto anche come Snoreyn. Il telefono, richiamando i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus, e prima ancora lo stesso Galaxy S20 FE, potrebbe presentare i bordi piatti (non curvi come sul Samsung Galaxy S21 Ultra), e cornici comunque ottimizzate. Il Samsung Galaxy S21 FE sarà senz’altro caratterizzato da un rapporto screen-to-body di livello superiore, con foro centrale per il contenimento della fotocamera frontale (una soluzione che non si può ancora evitare, men che mai su dispositivi di fascia media o medio-alta).

La parte posteriore, così come viene concepita nei render, sarà sempre in ‘glastic‘ (a metà strada tra vetro e plastica), con finitura opaca e però contraddistinta da colori più tenui rispetto a quelli vivaci dei predecessori Samsung Galaxy S20 FE. A bordo del Samsung Galaxy S21 FE è possibile la fotocamera posteriore erediti il design language del produttore asiatico, racchiudendo i tre sensori in un comparto di forma rettangolare in tono con la scocca (che può piacere e non piacere, a seconda dei gusti personali di ciascun utente). Se così dovesse essere, a voi un dispositivo del genere potrebbe piacere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.