Il produttore asiatico potrebbe essere già a lavoro sul Samsung Galaxy S21 FE, visto il successo ottenuto col Samsung Galaxy S20 FE. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il modello sarebbe stato identificato con il codice prodotto SM-G990B, anche se al momento a riguardo non si sa molto altro. Il colosso di Seul aveva già fatto sapere di voler proseguire con la gamma dei ‘Fan Edition’, e quindi era lecito aspettarsi il lancio del Samsung Galaxy S21 FE, che potrebbe prendere dai Galaxy S21 e S21 Plus alcune caratteristiche, tra cui la connettività 5G.

L’anno scorso l’OEM asiatico aveva presentato del Samsung Galaxy S20 FE due varianti, una LTE ed una 5G, ma è probabile che il Samsung Galaxy S21 FE esordisca in un’unica versione 5G, proprio come fatto dai top di gamma di recente presentazione. Certo anche l’equipaggiamento con Android 11, uno storage da 128GB o 256GB e quattro varianti cromatiche (rosa, grigio, viola e bianco, dovrebbero essere queste le colorazioni in cui il Samsung Galaxy S21 FE sarà reso disponibile al momento del lancio, anche se non potrebbero esserci anche altre nuance in esclusiva su Samsung Store, come già successo con i Samsung Galaxy S21). Un dispositivo più economico dei flagship 2021, ma non per questo da tenere nella giusta considerazione.

Non abbiamo altre notizie in merito al prossimo modello FE, sempre che sia questo il titolo che il colosso di Seul vorrà dare alla versione economica dell’attuale top di gamma. Siamo sicuri che nell’arco di poche settimane il produttore asiatico prenderà la palla al balzo fornendo altri dettagli sull’esemplare (se non direttamente, almeno indirettamente attraverso i vari leak che si diffonderanno in Rete). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.