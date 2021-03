Arrivano le prime informazioni più concrete, in queste ore, per quanto riguarda iOS 14.5 da installare sui vari iPhone ed iPad compatibili. Nei giorni scorsi, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato delle aspettative nei confronti del rilascio di Apple, a testimonianza del fatto che tante persone aspettano l’aggiornamento nella sua versione definitiva. Ebbene, ad alcune ore di distanza dai primi test sul campo di coloro che partecipano al programma beta, abbiamo finalmente i primi dettagli extra che vanno al di là del changelog ufficiale.

Arriva la terza beta iOS 14.5 con iPhone e iPad: le novità prevista

Cosa cambia con la terza beta iOS 14.5 rilasciata di recente per iPhone e iPad? Una possibile svolta l’avremo con l’utilizzo di accessori di terze parti. Basti pensare al fatto che si potrà tenere traccia di prodotti come le cuffie Beats e gli auricolari wireless Belkin, utilizzando l’app “Trova”, integrata da Apple. Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere in queste ore, la mela morsicata ha reso visibile come impostazione predefinita una nuova scheda “Oggetti” nell’app originariamente chiamata “Find My” nella terza beta di iOS 14.5 destinata agli sviluppatori.

Volendo generalizzare il discorso di oggi 3 marzo, potremmo dire che attraverso il download dell’aggiornamento con iOS 14.5 i possessori di Powerbeats Pro, i tanto chiacchierati auricolari per sportivi particolarmente apprezzati dal pubblico italiano, oltre a quelli che hanno puntato su Flex di Beats e su tutti gli altri prodotti Beats dotati di un processore W1 o H1 di Apple, possono ora dirsi soddisfatti. Questo, perché avranno modo di sfruttare al massimo una funzione che era molto attesa.

Una volta portato a termine il download dell’aggiornamento con iOS 14.5, dunque, sarà possibile rintracciare le cuffie o auricolari utilizzando l’app Dov’è con maggiore facilità rispetto a quanto avveniva in passato. Un motivo in più per provare l’upgrade appena disponibile.