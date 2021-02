Sono molti i possessori di iPhone che si chiedono quando ci sarà l’uscita di iOS 14.5. L’aggiornamento incrementale è molto atteso perché portatore di interessanti novità sui melafonini. Attualmente lo sviluppo del firmware è fermo alla seconda beta per sviluppatori e pubblica: di quanti passaggi c’è ancora bisogno per il prossimo update? Apple non rilascia mai una tempistica della sua pianificazione software e dunque mancano delle indicazioni ufficiali anche in questo frangente. Eppure, dalle parti di Cupertino, spesso e volentieri si seguono gli stessi schemi per il rilascio di nuovi pacchetti: di qui la possibilità di avanzare delle ipotesi più che mai accreditate.

L’uscita di iOS 14.5 difficilmente si concretizzerà entro la fine di questo mese di febbraio e dunque entro domenica. Consultando la tabella storica delle versioni iOS Apple (da tempi davvero remoti), si apprende che quasi mai un firmware è stato rilasciato dopo due sole beta pubbliche. In particolar modo iOS 14.5 implementa in se un gran numero di funzioni e proprio per questo si pensa ad un periodo di sperimentazioni più lungo, anche nell’ottica di evitare bug di qualsiasi tipo. C’è da aspettarsi dunque almeno una terza versione sperimentale che potrebbe arrivare anche in questa settimana o, al più tardi, nei primi giorni di marzo.

Considerando poi l’uscita di iOS 14.5 nella sua prima beta per sviluppatori nei primi giorni di febbraio, può essere effettuato anche un secondo calcolo. iOS 14.4 è stato rilasciato per tutti una quarantina di giorni dopo la sua prima apparizione. Andando a ritroso ancora, iOS 13.5 è giunto dopo una cinquantina di giorni dalla prima release beta. Per entrambi i motivi, è plausibile ritenere che il prossimo aggiornamento giungerà intorno al 15 marzo. Se Apple manterrà il suo solito schema di rilasci, difficilmente assisteremo ad una time line differente ma magari qualche conferma nella specifica direzione giungerà anche nei prossimi giorni.