Da pochi giorni risulta disponibile in Italia l’aggiornamento con iOS 14.4, ma a quanto pare la concentrazione di utenti e addetti ai lavori è già rivolta ad iOS 14.5. Almeno stando alle informazioni raccolte in queste ore, dopo alcune precisazioni riportate ad inizio settimana. Si parla sostanzialmente di una nuova misura sulla privacy volta ad una maggiore trasparenza per il pubblico. Stiamo parlando nel dettaglio di tracciamento delle app, che sarà richiesta a partire dalle prossime versioni beta di iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento con iOS 14.5

Apple afferma che gli aggiornamenti software verranno rilasciati pubblicamente all’inizio della stagione primaverile. In concomitanza con il rilascio di iOS 14.5, in sostanza, avremo una modifica fondamentale alla quale tutti gli sviluppatori di app per iPhone, iPad e Apple TV dovranno adeguarsi. In pratica, le app dovranno ricevere l’autorizzazione di un utente per monitorare la sue attività su altre app e siti Web. Solo così, infatti, avranno modo di accedere ad una sorta di identificatore pubblicitario casuale del proprio dispositivo.

Chi non sa di cosa stia parlando, probabilmente non ha mai sentito parlare di uno strumento, noto come Identifier for Advertisers (IDFA), per scopi pubblicitari o per misurare l’efficacia delle varie campagne in corso. Agli utenti verrà presentato un messaggio con le opzioni “Consenti monitoraggio” o “Chiedi all’app di non monitorare”, nel momento in cui andranno ad aprire app che desiderano monitorare le loro attività.

Staremo a vedere come verrà gestito il tutto con iOS 14.5. In ogni caso, gli utenti potranno gestire le proprie preferenze di tracciamento app per app, muovendosi nelle Impostazioni delle applicazioni. In particolare, all’interno di Privacy> Tracciamento su iOS 14. Insomma, ci sono presupposti molto interessanti che possiamo prendere in esame oggi 28 gennaio qui in Italia per il pubblico che segue queste vicende.