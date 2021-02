Niente da fare, a partire da oggi 3 febbraio, per tutti coloro che sono intenzionati a tornare ad iOS 14.3 dopo aver installato l’aggiornamento con iOS 14.4. Una situazione consueta per il pubblico Apple, considerando gli standard della mela morsicata sotto questo punto di vista. Dopo aver analizzato gli aspetti principali del pacchetto software, con un articolo pubblicato nei giorni scorsi, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando. Anche perché il download potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Questione downgrade da iOS 14.4 a iOS 14.3

Apple interrompe regolarmente la firma delle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l’uscita di nuovi pacchetti software. In questo modo, si punta ad incoraggiare i clienti a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi. A tal proposito, è opportuno ricordare che iOS 14.4 con il nuovo rilascio ha introdotto alcune importanti correzioni di sicurezza per le vulnerabilità che, a detta di Apple, potrebbero essere state attivamente sfruttate. Insomma, se non avete ancora aggiornato i vostri iPad ed iPhone, è necessario sbrigarsi.

Al di là dei discorsi sulle nuove funzioni, qui c’è un intervento più profondo in termini di protezione dei device. Standard che, evidentemente, non possono essere garantiti da iOS 14.3. Il fatto stesso che sia immediatamente partito lo sviluppo di iOS 14.5, ci dice a conti fatti che gli aggiornamenti non si arrestano mai con Apple. Sarà fondamentale capire, attraverso le prossime beta, se andremo oltre lo sblocco dello schermo utilizzando la mascherina, oltre ai passi in avanti fatti con il supporto 5G per il dual SIM.

Riportateci pure la vostra esperienza, nel caso in cui abbiate avuto la possibilità di testare da vicino il salto da iOS 14.3 al più recente aggiornamento iOS 14.4. Per non parlare della prima beta di iOS 14.5 che sta facendo già la differenza, secondo le testimonianze raccolte di recente.