Meglio sottolineare quale sia la reale valenza dell’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone in queste ore. Dopo aver raggruppato le principali novità dell’aggiornamento software, ecco che nasce anche la necessità di mettere in evidenza un aspetto cruciale dell’ultima fatica degli sviluppatori Apple. C’è una vulnerabilità di sicurezza appena risolta nel pacchetto che lo rende, a dir poco, fondamentale e necessario.

Chi possiede un iPhone supportato da iOS 14.4, ovvero la quasi totalità di quelli ora in circolazione dalla generazione 6S in poi, non può non tenere conto della falla identificata come la 1870 dagli esperti di Cupertino. La sua risoluzione caratterizza proprio l’ultimo firmware al quale bisognerebbe passare urgentemente per non incorrere in gravi problemi di sicurezza appunto.

Cosa mette in pericolo più esattamente la dalla 1870? La pericolosità del bug risiede nel fatto che è sfruttabile semplicemente convincendo la vittima di turno a visitare una pagina web proprio dal melafonino non aggiornato. Il tutto, naturalmente, utilizzando il browser Apple predefinito Safari e non altri. Il rischio concreto e non millantato, è dunque quello di perdere il controllo parziale o totale del dispositivo a favore di malintenzionati del web, non certo con scopi edificanti.

Alcuni esperti del team Center Internet security hanno messo gli utenti Apple particolarmente in guardia dai pericoli che si corrono in caso di mancato aggiornamento iOS 14.4 sul proprio iPhone. Sarebbe sciocco non provvedere all’attualizzazione ora che da Cupertino è partito il rilascio globale del nuovo update. I possessori di melafonini sono già stati raggiunti dalla notifica di disponibilità del pacchetto nelle scorse ore. Nel caso in cui non abbiano provveduto subito al download del firmware e dunque la sua installazione, sarà possibile sempre richiamare l’operazione tramite il solito percorso Impostazioni – Generali – Aggiornamento Software. Nulla di più semplice ed immediato: tutta la procedura non prenderà più di qualche minuto.