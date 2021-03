La classifica della prima serata di Sanremo 2021 viene svelata al termine della serata di martedì 2 marzo. Si sono esibiti i primi 13 Big in gara e ad aprire la classifica sono due donne: Annalisa e Noemi, quest’ultima entrata in scaletta in corso d’opera, a poche ore dall’esibizione, in sostituzione di Irama che si sarebbe dovuto esibire nella prima serata.

Un tampone positivo nello staff del cantante ha infatti costretto la produzione artistica ad un cambio di programma per le prime due serate della kermesse canora numero 71.

A votare nella prima serata del Festival è stata la giuria demoscopica che ha deciso di premiare i brani presentati in gara da Annalisa (prima), da Noemi (seconda) e da Fasma (terzo). Il “podio” della prima serata di Sanremo è seguito da Francesca Michielin e Fedez, da Arisa e dai Maneskin.

Ottavo posto per Max Gazzè, noni Colapesce e Dimartino; decimi i Coma Cose. Madame è all’undicesimo posto e Ghemon occupa il dodicesimo. Chiude la classifica parziale dei Campioni Aiello, molto criticato sui social ieri sera nel corso della sua prima ed attesa performance con Ora.

Se con la prima serata di martedì 2 marzo, il Festival ha rotto il ghiaccio dell’edizione numero 71, stasera si attende la conferma della formula. Mercoledì 3 marzo ascolteremo in oltre le altre 13 canzoni in gara e i 13 Campioni che le presenteranno. A votare sarà ancora la giuria demoscopica e al termine della puntata odierna scopriremo la classifica della seconda parte delle canzoni in gara per quanto riguarda i Big, ma non quella completa dei 26 in gara.

1) Annalisa

2) Noemi

3) Fasma

4) Francesca Michielin e Fedez

5) Francesco Renga

6) Arisa

7) Maneskin

8) Max Gazzè

9) Colapesce Dimartino

10) Coma Cose

11) Madame

12) Ghemon

13) Aiello

