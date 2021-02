La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 – mercoledì 3 marzo – prevede le esibizioni degli ultimi 4 giovani in gara tra le Nuove Proposte e degli ultimi 13 Big in gara tra i Campioni. Non solo la competizione tra i singoli e gli artisti in gara: anche alcuni ospiti.

A condurre il Festival di Sanremo 2021 è Amadeus, affiancato dal suo braccio destro e amico di vecchia data, Fiorello. Superospiti della seconda serata di Sanremo 2021 i ragazzi de Il Volo pr un tributo a Ennio Morricone.

Il Volo a Sanremo 2021 ha in scaletta un tributo al Maestro delle colonne sonore cinematografiche più note prima del concerto-evento atteso a giugno 2021. Il trio pop-lirico infatti si esibirà a Roma il 5 giugno in in Piazza Pio XII, sullo sfondo magico della basilica di San Pietro, abbracciato dal suo colonnato.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano a Sanremo dopo due posizionamenti sul podio – la vittoria nel 2015 e il terzo posto nel 2019 – e un’ospitata.

La scaletta di Sanremo 2021 serata per serata e il regolamento del Festival

Tutti i testi di Sanremo 2021

Scaletta della seconda serata di Sanremo 2021

Campioni: esibizione di 13 dei 26 Big in gara nella categoria dei Campioni. Vota la Giuria Demoscopica.



Nuove Proposte: esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte. Vota la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto; i primi 2 classificati passano alla finale di venerdì 5 marzo.



in aggiornamento

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2021

Il Volo

Alex Schwazer

in aggiornamento

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo