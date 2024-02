Nelle più belle canzoni di Annalisa c’è tutta la storia di un talento in continua evoluzione: dopo essersi fatta le ossa nel 2011 partecipando ad Amici Di Maria De Filippi, Annalisa Scarrone è diventata un’icona pop contemporanea. Nel suo repertorio non manca niente: la ballata pop, il catchy radiofonico e le collaborazioni eccellenti.

Diamante Lei E Luce Lui (2011)

Primo estratto dall’album d’esordio Nali (2011), Diamante Lei E Luce Lui è una fiaba che racconta l’amore che vince sopra ogni cosa, rafforzato dall’empatia e la profondità d’animo di due amanti che affrontano le difficoltà scoprendosi complici e affini.

Tsunami (2020)

Tsunami nasce da vari appunti compilati di notte, contesto non certamente casuale. Lo Tsunami del titolo è quel momento in cui la mente viene bombardata da pensieri intrusivi. Annalisa trova la pace scrivendo questo brano, che oggi è uno dei suoi grandi classici.

Dieci (2021)

In ogni carriera c’è quel momento in cui l’artista decide di rendere omaggio alla musica. Annalisa lo fa con Dieci, canzone presentata al Festival di Sanremo 2021 e con la quale si abbandona in una spensierata dichiarazione d’amore verso la sua arte, un rapporto con il mondo delle note descritto come quando si racconta la relazione con una persona.

Mon Amour (2023)

Con Mon Amour arriva la svolta dance pop di Annalisa. La cantante cambia pelle e stile, tuffandosi nel mondo dei tormentoni radiofonici che ancora oggi ci ritroviamo a cantare pur senza volerlo (“ho visto lei che bacia lui”) e affacciandosi, così, ad un pubblico ancora più spensierato e leggero, grazie al testo ammiccante e al ritmo incalzante della cassa.

Disco Paradise (2023)

Tra le più belle canzoni di Annalisa non può mancare Disco Paradise, il tormentone dell’estate 2023 per il quale Fedez l’ha chiamata a rapporto insieme a J-Ax e DJ Jad. Insomma, gli Articolo 31.

Continua a leggere su optimagazine.com