Perché Annalisa e Bob Sinclar sono in studio insieme? I due artisti sono apparsi di recente sui social mentre erano a lavoro in studio di registrazione per un nuovo brano. Di cosa si tratta? Qual è il progetto che unisce la musica di Annalisa a quella di Bob Sinclar?

I due si trovano al momento a lavoro a Parigi, dove Annalisa è volata per raggiungere Bob Sinclar e lavorare insieme ad un brano. Bob Sinclar ha guidato Annalisa alla scoperta della sua etichetta discografica e l’ha accolta nel suo personale spazio di registrazione,

Annalisa e Bob Sinclar lavorano remix di Sinceramente, il brano che Annalisa ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo e che le ha fruttato un posto sul podio. Nel video condiviso sui social si vede Annalisa chiedere a Sinclar un parere sul suo pezzo per poi proporgli di realizzare un remix, da lanciare, probabilmente, in estate.

Con Sinceramente, Annalisa si è aggiudicata la medaglia di bronzo a quello che è stato l’ultimo Festival di Amadeus. Per lei un ottimo terzo posto alle spalle della vincitrice Angelina mango con la canzone La Noia, e di Geolier.

La notizia del giorno è che il successo di Sinceramente non si fermerà al Festival di Sanremo. In programma per Annalisa c’è un remix che ci farà ballare per tutta l’estate a cura di Bob Sinclar. La regina delle hit estive incontra così il re dei remix di successo per una nuova versione di Sinceramente la cui data di uscita non è ancora stata svelata.