Sinceramente di Annalisa a Sanremo 2024 porterà sul palco una serie di sfumature diverse. Impossibile riassumere brevemente il contenuto della canzone con la quale l’artista si appresta a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra qualche settimana.

Nell’intervista rilasciata in esclusiva per Rai Play, Annalisa racconta Sinceramente come un brano che dice: “Se tu mi lasci i miei spazi e mi lasci libera io sono tua, sinceramente”. Un brano dunque che punta a stabilire spazi reciproci nelle relazioni sentimentali e non solo, un brano che rimanda anche alla tutela della propria libertà a favore di relazioni sane con il partner.

L’esigenza che racconta Annalisa in Sinceramente è quella di ristabilire i propri spazi vitali, seppur all’interno di un rapporto di coppia. Solo in questo modo – canta – si potrà stare davvero insieme, felicemente.

Annalisa viene da un anno ricco di successi e di hit. Il 2023 è stato per lei fondamentale all’interno della sua carriera e il 2024 non poteva che portarla a calcare il palcoscenico più importante della musica italiana. Gioia, orgoglio ma anche un po’ di ansia da prestazione è ciò che prova Annalisa quando ormai al Festival di Sanremo 2024 mancano solo poche settimane.

“Bisogna sempre ricordarsi che non è per niente facile andare avanti e fare cose ben fatte, avere buoni risultati. Non è facile e bisogna lavorare, e sperare di andare avanti bene”, le sue parole.

In conclusione, Annalisa ha voluto lasciare il suo personale messaggio per Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse. Gli direbbe: “Sinceramente, grazie”.