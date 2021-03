C’era grande attesa per l’esibizione di Aiello al Festival di Sanremo 2021 e solo una grande delusione all’indomani della performance sulle note di Ora. Forse problemi d’audio, forse l’emozione: l’esibizione di Aiello è tra i flop assoluti e indiscussi della prima serata del Festival e la giuria demoscopica – l’unica a votare il 2 marzo – lo colloca all’ultimo posto della classifica di gradimento parziale.

Dei 13 artisti in gara tra i Campioni che si sono esibiti nella prima serata del Festival, Aiello si colloca al 13esimo posto e non è (solo) colpa della contemporaneità non capita dalla giuria votante.

“Ho dormito poco e male”, racconta Aiello in diretta a UnoMattina all’indomani di quella prima performance aspramente criticata sui social. Ora è una canzone che sente in modo particolare, “che ho scritto io per me e quindi mi costa parecchio emotivamente”.

“L’orchestra è straordinaria, crea un’onda interiore incredibile. Gestire quell’emozione è un atto straordinario. Io ci sono riuscito in parte”, ammette Aiello che commenta anche l’ultimo posto in classifica e prova a trovare una spiegazione al suo posizionamento deludente, che risulta tuttavia superficiale.

“L’ultimo posto non è mai un posizionamento che può rendere felici ma vedo sempre i diversi lati buoni delle cose: la scena contemporanea era alle ultime posizioni, come tutte le cose nuove, c’è bisogno di più tempo e io non sono nessuno per dettare i tempi di comprensione”, dice, augurandosi di migliore nella gestione dell’emozione sul palco e auspicando che il pubblico e le giurie possano affezionarsi alla sua canzone, Ora.

Ma più che di comprensione da parte delle giurie oggi l’unica cosa di cui possiamo parlare è un’esibizione imbarazzante, purtroppo, che condivide con molti dei colleghi che si sono esibiti nella serata di ieri. L’emozione ha sicuramente giocato un brutto scherzo a tutti i Big in gara, complice la performance dinanzi ad un Teatro Ariston vuoto, ma le urla sguaiate e lo scimmiottare marcatamente il peggiore Marco Mengoni hanno fatto il resto.

