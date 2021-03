Siete già stanchi di Sanremo 2021? Stasera c’è la seconda serata della kermesse canora in diretta dal palco dell’Ariston, ma in alternativa potete guardare un’ampia scelta di programmi televisivi sulle altre reti nazionali.

Sanremo 2021 va in onda a partire dalle 20:40 su Rai1 e proseguirà almeno fino all’1:30 di notte.

Su Rai2 c’è il film action 211 – Rapina in corso con Nicolas Cage, in onda alle 21:20. La trama ruota intorno a due poliziotti di pattuglia che si trovano coinvolti improvvisamente in una rapina in corso. Alle 21:40 c’è l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno su Canale5, la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir. Stasera andranno in onda tre episodi in cui vedremo Can e Sanem ancora in una situazione complicata, mentre gli altri cercano di far risorgere la Fikri Harika.

Su Italia1 inizia la prima di tre serate horror. Alle ore 21:25, la rete Mediaset trasmette Halloween, ultimo film della saga sul serial killer Michael Myers, che torna in libertà per completare la sua vendetta: uccidere Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), l’unica sopravvissuta alla sua follia omicida.

L’appuntamento col cinema prosegue su Iris, alle ore 21:00, con American Pastoral, film tratto dal libro di Philip Roth, diretto e interpretato da Ewan McGregor con Jennifer Connelly nei panni di una coppia di genitori la cui vita viene stravolta quando la figlia (Dakota Fanning) compie un gesto di protesta estrema.

Su Rai4, alle ore 21:20, appuntamento con Django Unchained, film di Quentin Tarantino (vincitore del Premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale) che omaggio il western Django. Un cast stellare, da Leonardo DiCaprio a Christoph Waltz (Oscar al miglior attore non protagonista) e Jamie Foxx. Su RaiMovie, ore 21:10, c’è invece un classico di Tim Burton, Edward: Mani di Forbici con protagonisti Johnny Depp e Winona Ryder.

Se cercate programmi di attualità e cultura, ci sono varie opzioni: su Rai3 c’è Chi l’ha visto alle ore 21:20; Rete4 alle ore 21:30 propone il programma di approfondimento Stasera Italia Speciale; La7, ore 21:15, c’è Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi.