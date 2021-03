Per la serata delle cover Colapesce e Dimartino cantano Povera Patria di Franco Battiato, una delle canzoni più intense e profonde del cantautorato italiano e del repertorio dell’artista siciliano.

Colapesce e Dimartino si sono esibiti già dalla prima serata del Festival di Sanremo con il brano Musica Leggerissima e per l’appuntamento di giovedì 4 marzo hanno scelto di omaggiare Franco Battiato con una delle sue canzoni più classiche, contenuta nel disco Come Un Cammello In Una Grondaia (1991). Povera Patria, secondo la critica, è la canzone più politica del cantautore siciliano. Nel testo troviamo un messaggio molto forte di denuncia sociale. Se facciamo caso al contesto, infatti, Povera Patria uscì un anno prima dell’esplosione del caso Mani Pulite. Quello di Battiato fu un attacco contro la classe politica sempre più disinteressata ai cittadini.

Quest’anno un titolo come Povera Patria suona sempre più attualissimo dal momento che da un anno l’Italia (come il mondo) è stretta nella morsa della pandemia che ha costretto lo svolgimento del Festival di Sanremo senza la presenza del pubblico in sala. Ciò, tuttavia, non ha impedito di portare in scena un forte messaggio di speranza e rinascita, riassunto nella prima performance di Achille Lauro e nelle gag di Fiorello, Amadeus e Zlatan Ibrahimovic.

In più occasioni gli operatori hanno spostato l’inquadratura sulle poltroncine vuote per mostrare la singolarità di questa edizione del Festival. La presenza del pubblico è sostituita, infatti, dagli applausi pre-registrati e dalla partecipazione dell’orchestra.

Come altri artisti, Colapesce e Dimartino cantano Povera Patria senza ospiti, dunque senza duetti.

Povera Patria – Testo

Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos’è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po’ di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà

Non cambierà, forse cambierà Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un po’ da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare

