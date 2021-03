A un anno dalla sua incoronazione a canzone vincitrice del Festival Fai Rumore risuona di nuovo all’Ariston: il ritorno Diodato a Sanremo 2021 ha aperto la 71ª edizione sulle note della canzone che ha trionfato nell’ultima kermesse dell’era pre-Covid.

Stavolta non c’è pubblico in sala, Diodato a Sanremo 2021 si esibisce di fronte alle poltrone rosse senza ospiti: solo gli orchestrali riempiono il vuoto di un Ariston privato di tutte le presenze dal vivo non necessarie. Dopo la gara delle Nuove Proposte, la prima esibizione di un Big è stata la sua: Diodato è colui che per ultimo si era esibito lo scorso anno, premiato col Leoncino d’Oro, sulle note della sua Fai Rumore, ora riproposta in una dimensione quasi spettrale, con gli artisti costretti a rivolgersi solo a chi li guarda da casa.

Nell’edizione 2020 Diodato ha messo a segno un tris invidiabile sul palco dell’Ariston: oltre a vincere il premio nella categoria Campioni, ha portato a casa il Premio della Critica Mia Martini e quello della sala Stampa Lucio Dalla. Inoltre avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam, ma la pandemia da Coronavirus ha imposto la cancellazione della kermesse in presenza. In compenso, Diodato si è esibito simbolicamente in un’Arena di Verona vuota lo scorso maggio, per l’evento televisivo Eurovision Shine a Light che – senza competizione – ha riunito virtualmente i partecipanti con esibizioni registrate nei singoli Paesi di appartenenza.

L’esibizione di Diodato a Sanremo 2021 in un Ariston vuoto ricorda un po’ quell’emozionante performance che impressionò l’Europa in piena pandemia, quando lo sconvolgimento emotivo suscitato dalla prima ondata del Covid aveva reso ancor più evocativa e carica di significati la sua esibizione.

Amadeus ha introdotto il ritorno di Diodato a Sanremo 2021 ricordando come, l’8 febbraio del 2020, la sua vittoria abbia segnato uno degli ultimi momenti di spensieratezza per il Paese, che di lì a pochi giorni sarebbe sprofondato nell’incubo del Covid da cui non è ancora uscito: “L’ultima immagine felice di un intero paese: di lì a poco tutti saremmo stati in lockdown e nessuno se l’aspettava. Era l’inno di un Paese che non voleva arrendersi. Quella gioia la vogliamo riprendere“.

Ecco l’esibizione di Diodato a Sanremo 2021, non senza sbavature, in Fai Rumore.