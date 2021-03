Alex Schwazer a Sanremo 2021 in cerca di riscatto. Impossibile non pensare al marciatore olimpionico italiano senza menzionare la sua (triste) parabola del doping. Lo sportivo è uno dei grandi ospiti della nuova edizione della kermesse canore, insieme ad Alberto Tomba e Federica Pellegrini.

Campione di atletica leggera, specializzato nella marcia, la carriera di Alex Schwazer, nato a Vitiperno il 26 dicembre 1984, a 15 anni inizia a specializzarsi in questa disciplina. Fino al 2012 ha gareggiato per il Centro Sportivo Carabinieri, allenato dal tecnico Michele Didoni. Dopo aver vinto i campionati italiani, inizia a conquistare anche il panorama internazionale; nei campionati di Helsinki del 2005 ottiene la medaglia di bronzo con il tempo di 3h41’54”, stabilendo il nuovo primato italiano – risultato che migliorerà a Rosignano Solvay.

Nei mondiali di Osaka ha il primo posto a portata di mano, ma per un errore nel calcolare il ritmo di marcia, finisce terzo. Dopo diverse competizioni internazionali, nel 2012 finisce al centro del mirino dall’Agenzia mondiale antidoping: è l’inizio di un periodo di declino per Alex Schwazer.

In seguito a un test effettuato a sorpresa, il 6 agosto di quell’anno viene dichiarato positivo all’eritropoietina, quindi sospeso dal CONI ed escluso dalla squadra della 50 km di marcia dei Giochi olimpici dell’11 agosto.

I problemi legali per Schwazer non finiscono qui. Il 23 aprile 2013 il Tribunale Nazionale Antidoping condanna l’atleta a una squalifica di 3 anni e 6 mesi. Schwazer sarebbe quindi tornata ad allenarsi solo il 29 aprile 2016. Seguono anni burrascosi per l’atleta, tra patteggiamenti, squalifica all’allora fidanzata (e complice) Carolina Kostner e nuovi problemi legali quando viene nuovamente trovato positivo ad un controllo anti-doping su un campione di urine prelevatogli in un controllo a sorpresa a Capodanno 2016. Per il Tribunale Arbitrale dello sport la decisione è unanime: Schwazer viene squalificato per otto anni.

Nei mesi successivi emergono diverse teorie, tra cui quella di un possibile complotto, grazie a un’inchiesta svolta dal quotidiano La Repubblica. In quel momento per lo sportivo si apre uno spiraglio: i RIS di Parma, su indicazione del PM incaricato, danno il via a una serie di indagini. Nel febbraio 2021, le vicende legali si concludono: il procedimento penale ai danni di Alex Schwazer viene disposto “non aver commesso il fatto”.

L’atleta è stato legato con la pattinatrice Carolina Kostner dal 2007 al 2012; in seguito inizia a frequentare Kathrin Freund, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019. La coppia ha due figli.

La presenza di Alex Schwazer a Sanremo 2021 sarà il momento del riscatto per lo sportivo, in cui potrà gettarsi alle spalle tutte le sue vicende legali?