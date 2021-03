Ermal Meta risponde a Willie Peyote all’indomani della finale del Festival di Sanremo 2021. Con Un Milione Di Cose Da Dirti, Ermal Meta si è classificato al terzo nella 71esima edizione della competizione musicale e stamattina ha risposto per le rime ad alcune infelici affermazioni del collega Willie Peyote (vincitore del premio della critica Mia Martini per la categoria dei Campioni).

In una recente intervista, in collegamento da Sanremo, Willie Peyote ha dichiarato che Erma Meta non ha meritato il primo posto nella serata delle cover. Il collega è reo di aver compiuto una scelta “ruffiana” e di non aver stupito in modo particolare con la sua interpretazione.

“Gli cedevo il primo di Ermal che non se lo merita per niente”, sono le parole di Peyote in riferimento ad un altro collega. Poi spiega: “Non ho nessun motivo personale per avercela con lui (…) Intanto stai cantando Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla, è già una scelta veramente ruffiana. Lui canta molto bene ma Annalisa in confronto è il vulcano Etna in eruzione. Non ho idea del perché di questa classifica”.

Ermal Meta gli risponde su Twitter ma la questione tornai in conferenza stampa. Ermal risponde nuovamente: “Non saprei che cosa dire, ho scelto una canzone molto difficile e l’avevo scelta un bel po’ di tempo prima, non sapevo ancora che avrei dovuto cantare il 4 marzo ed è stata una coincidenza molto bella”. “Ultimamente sembra che cantare bene sia quasi un crimine o comunque qualcosa che non vada più di moda. La critica non so da qualche punto di vista possa essere messa in piedi”, le sue parole.