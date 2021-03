Un Festival all’insegna dello sport. Alberto Tomba a Sanremo 2021 è solo uno degli ospiti atletici che varcheranno le porte dell’Ariston. Classe 1966, l’ex campione di sci alpino non è nuovo alla kermesse sanremese.

Bolognese di nascita, è noto al grande pubblico col soprannome di “Tomba la Bomba” per il suo stile aggressivo in pista. Tra il 1986 e il 1998 è stato il protagonista dello slalom gigante e dello slalom speciale; a livello internazionale è il quarto sciatore più forte di sempre dopo Ingemar Stenmark, Marcel Hirscher e Hermann Maier.

L’esordio avviene nel 1983 quando Alberto Tomba inizia con le competizioni a livello agonistico in Svezia con la squadra C2 in Coppa Europa. L’exploit arriva qualche anno dopo in quello che viene ricordato come il giorno in cui Sanremo si fermò per Alberto Tomba. Infatti nel 1988, Rai1 interrompe la kermesse canora per trasmettere in diretta la seconda manche dello slalom speciale che conferisce allo sciatore il primo oro olimpico – il secondo lo ottiene ad Albertville 1992. Nella sua carriera vince anche due ori, in slalom gigante e in slalom speciale, ai Mondiali del 1996.

Parallelamente allo sport, Alberto Tomba conquista anche la fama di playboy: famosa è la sua relazione con Martina Colombari durata tre anni, dal 1991 al 1994. Successivamente, ha preferito mantenere riservata la sua vita privata.

Terminata la carriera da sciatore nel ’98, Tomba si lancia anche nel mondo dello spettacolo: nello stesso anno è il protagonista di Alex, l’ariete diretto da Damiano Damiani, che è anche il primo e ultimo film finora interpretato dall’ex sciatore. Nel cast recita al fianco di una giovanissima Michelle Hunziker. La pellicola è un flop al botteghino, viene accolta negativamente dalla critica, ma per gli appassionati del genere trash diventa un film di culto.

Per lo sport, Tomba resta comunque un’icona: nel 2014 e 2019 è testimonial rispettivamente della seconda candidatura di Pyeongchang per i XXII Giochi olimpici invernali e e di quella di Cortina d’Ampezzo per i Campionati mondiali di sci alpino.

Nel maggio 2015, la Walk of Fame dello sport italiano a Roma gli riserva una targa, dedicata agli ex-atleti italiani che si sono distinti in campo internazionale. La sua ultima apparizione in televisione degna di nota risale al 2018 quando è ospite del programma Vuoi Scommettere? condotto da Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti.

Alberto Tomba a Sanremo 2021 sarà ospite durante una delle serate della kermesse.