Lo sport è protagonista del Festival con Federica Pellegrini a Sanremo 2021. Dopo Alberto Tomba, anche la nuotatrice italiana sarà presente sul palco dell’Ariston. Considerata “la più grande nuotatrice italiana”, nonché una delle più forti e longeve di sempre, Federica Pellegrini detiene quattro record nello stile libero, l’ultimo nel 2010, per gli 800 metri ha registrato 8’24″99.

Nata a Mirano il 5 agosto 1988, in tenera età, la campionessa di nuoto partecipa già a diverse competizioni. Nel 2002, a soli 14 anni, vince la medaglia di bronzo ai campionati italiani. Dal 2006 al 2009 viene seguita dall’allora commissario tecnico della nazionale Alberto Castagnetti, per poi passare sotto la guida di Matteo Giunta.

Nel 2004, la Pellegrini partecipa ai suoi primi Giochi Olimpici, ad Atene, conquistando la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero. Seguono altri successi: ai campionati mondiali di Montréal del 2005 conquista di nuovo l’argento nei 200 m stile libero; agli Europei in vasca corta ottiene l’oro nei 200 metri e il bronzo nei 400 metri, entrambi stile libero.

L’anno successivo arrivano i primi problemi fisici e il cambio di allenatore, da Di Mito a Castagnetti, sotto il quale la nuotatrice migliora la sua prestazione in casca. Agli Europei corta di Helsinki del 2006 vince la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero; nello stesso anno, ai Mondiali di Shanghai, ottiene l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 400. Il primo record del mondo arriva ai Campionati Mondiali di nuoto a Melbourne del 2007: la Pellegrini segna 1’56″97 nei 200 stile libero e ottiene la medaglia di bronzo.

Dal 2009 al 2011, la Pellegrini conquista tutto: è campionessa nei 200 e 400 metri stile libero, e diventa la prima nuotatrice capace di vincere il titolo consecutivamente in entrambe le distanze. Al 2019 risulta l’atleta più vincente in assoluto: è infatti sempre salita sul podio nei 200 metri stile libero.

Possiede un palmarès invidiabile: 127 ori ai campionati italiani di nuoto, 35 d’argento, e 15 di bronzo per un totale di 177 medaglie. Per i successi olimpionici ottenuti nel 2004 e nel 2008 viene insignita dei titoli di Ufficiale e poi di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Federica Pellegrini non è solo una grande nuotatrice, ma si è fatta notare anche lontano dalle vasche. Nel corso della sua carriera appare in diverse riviste sportive, è protagonista e testimonial di diversi spot pubblicitari televisivi. Inoltre è un’attivista: tra le sue campagne di beneficienza ricordiamo l’iniziativa Mare Pulito contro l’abbandono dei rifiuti sulle spiagge e la campagna contro il femminicidio Ferma il Bastardo.

La nuotatrice ha anche riempito diverse pagine di cronaca rosa. Tra il 2008 e il 2011 è legata al collega nuotatore Luca Marin, relazione terminata quando inizia a frequentare Filippo Magnini, anche lui nuotatore. La loro storia sembra duratura, e i due convivono a Verona per diverso tempo, poi si lasciano nel 2017. Attualmente la Pellegrini è legata a Matteo Giunta, suo allenatore. Alla fine del 2020, i due sono stati avvistati mano nella mano, ma non hanno mai confermato la loro relazione, almeno fino all’inizio di quest’anno. Infine, Dal 2019 è diventata giudice del talent show Italia’s Got Talent.

Grazie al suo curriculum e la sua immagine pubblica, Federica Pellegrini a Sanremo 2021 è sicuramente uno degli ospiti più attesi. Per l’occasione, ha ironizzato pubblicando una foto che la ritrae insieme all’ex campione di scii Alberto Tomba:

