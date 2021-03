Laura Pausini a Sanremo 2021, sarà tra i superospiti della seconda serata in scena mercoledì 3 marzo. Partecipa virtualmente alla conferenza stampa d’apertura del Festival e interviene dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus: ha appena vinto un Golden Globe per la miglior canzone originale con Io Sì (Seen) e sarà ospite del Festival di Sanremo mercoledì.

Ringrazia Amadeus per le parole che il direttore artistico ha speso in suo onore nell’annunciare la sua partecipazione alla kermesse canora dedicata alla musica italiana. Non poteva che partecipare per la cantare dinanzi al pubblico di Rai1 la canzone Io Sì (Seen), colonna sonora di un film di Edoardo Ponti al quale ha preso parte Sophia Loren, La Vita Davanti A Sé.

“Da ieri non abbiamo ancora dormito”, spiega la Pausini che ricorda di trovarsi in zona arancione nella sua Emilia-Romagna: “Sono in una zona arancione ma mi sento bianca, rossa e verde”.

“Edoardo Ponti mi ha contattata ad agosto, mi sono innamorata del film e dei messaggi che lanciava. Quando ho sentito la canzone me ne sono innamorata e mi hanno chiesto di fare un testo in italiano, che ho fatto con Agliardi. Devo ringraziare la Loren perché mi ha dato l’opportunità di essere la voce cantata del suo messaggio”, le parole di Laura Pausini a proposito della nascita della collaborazione che l’ha portata a trionfare ai Golden Globe.

“Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio. Proprio in questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni”.