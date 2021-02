Luisa Ranieri torna in scena con Le Indagini di Lolita Lobosco che tornano alla domenica sera anche domenica prossimo, il 7 marzo, con gli Spaghetti all’Assassina. Le anticipazioni sulla terza puntata della fiction rivelano che sarà proprio il nostro vicequestore che sarà richiamata dalle grida dei passanti, così allertata si precipiterà nel ristorante vicino casa sua proprio nel posto in cui vengono serviti gli “spaghetti all’assassina” che danno origine al titolo dell’episodio. Ma chi è che morirà e su chi dovrà indagare la nostra protagonista?

Le anticipazioni del 7 marzo de Le Indagini di Lolita Lobosco rivelano che a finire sulla scrivania della nostra protagonista è il cadavere del cuoco Geppino Schirone, detto “Pap’russ’. Anche questa volta i colpevoli sembrano tutti e nessuno ma le indagini andranno avanti portando a galla il fatto che l’uomo è morto per via di una brutta vicenda che riguarda la sua vita personale visto che Geppino non era l’uomo integro che tutti pensavano.

Le Indagini di Lolita Lobosco, le anticipazioni del 28 febbraio

Prima di scoprire cosa succederà nella prossima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco, la fiction tornerà in onda oggi, 28 febbraio, con un nuovo caso da risolvere. Nell’episodio dal titolo ‘Solo per i miei occhi’, Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che verrà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli, un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento dove è stata ritrovata morta dai vicini di casa.

Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento ma le indagini potrebbero portare verso un’altra amara verità. Toccherà a Lolita, cercando con determinazione il colpevole, scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, per confrontarsi con le scelte inusuali della donna, forse era solo una donna dilaniata dalla solitudine?