Cast e personaggi de Le Indagini di Lolita Lobosco sono pronti a debuttare domani sera su Rai1 con Luisa Ranieri protagonista. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di parlare della nuova fiction che alcuni hanno già ribattezzato come l’erede de Il Commissario Montalbano che si avvia ormai verso la conclusione. Dello stesso parere non è la protagonista, moglie di Luca Zingaretti, che ci ha tenuto a precisare che il suo personaggio è diverso in tutto e per tutto dal noto Commissario. Nata dalla penna e dai romanzi di Gabriella Genisi, Le Indagini di Lolita Lobosco porteranno sullo schermo una moderna

declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia rosa raccontando una donna forte che non deve chiedere mai ma che, sicuramente, non ha intenzione di rinunciare alla sua femminilità.

In cast e personaggi de Le Indagini di Lolita Lobosco troveremo Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco; Lunetta Savino in quelli di Nunzia Lobosco; Bianca Nappi sarà l’amica Marietta; Filippo Scicchitano è Danilo Martini; Ninni Bruschetta è il questore Jacovella; Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte; Jacopo Cullin sarà Lello Esposito; Giulia Fiume sarà Carmela Lobosco; Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna; Corrado Nuzzo è Tonio; Aldo Ottobrino è Petresine; Michael Schermi è Ciro Lorusso; Gina Amarante è Angela Capua; Camilla Diana è Caterina; Susy Del Giudice interpreta Vincenzina; Maurizio Donadoni è Trifone; Paolo Briguglia è Stefano Morelli.

Ecco il promo della prima puntata:

La trama della prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco

Nella prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco dal titolo “La circonferenza delle arance”, quando il vicequestore Lolita Lobosco viene trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, tutto si aspetta tranne che di vedersi comparire davanti, per giunta ammanettato, Stefano Morelli, dentista incensurato e suo primo grande amore adolescenziale. Sarà da qui che prenderà il via la corsa della fiction con Luisa Ranieri che scopre presto che l’uomo è accusato dell’infamante crimine di abuso sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua, che lo ha denunciato.

Nonostante le prove e le indagini che sono già iniziate, sembra proprio che Lolita sia convinta della sua innocenza convinta che non sia in grado di commettere un gesto di tale gravità. Sacrificando alle indagini le ferie natalizie, il vicequestore cerca quindi di scagionare Stefano grazie ad alcuni elementi che confermano le sue dichiarazioni ma tutto peggiora quando il cadavere della povera Angela Capua viene rinvenuto sulla spiaggia.