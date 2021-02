Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che volevano approfondire il tema Huawei Days, in vista del mese di marzo 2021. Da alcune ore a questa parte, infatti, possiamo dare continuità a quanto vi abbiamo riportato la scorsa estate, considerando il fatto che tramite l’operatore WindTre è possibile prendere in esame sette offerte inerenti il mercato smartphone. Vediamo dunque quali saranno le promozioni delle prossime settimane, facendo attenzione a tenere a mente la data di scadenza.

Al via Huawei Days di marzo 2021 con WindTre: la prima selezione

Quali sono i dispositivi che, attraverso WindTre, rientrano nell’iniziativa Huawei Days di marzo 2021? Secondo quanto ho avuto modo di apprendere in queste ore, da questo momento è possibile concentrarsi su device i cui sconti, rispetto ai vari prezzi di listino fissati a suo tempo quando sono stati lanciati sul mercato, arrivano fino a 300 euro. Mi riferisco ai vari Huawei P Smart 2020, acquistabile tramite l’operatore a 169,90 euro, senza dimenticare l’incursione nel mercato dei tablet con Huawei MediaPad T5 10 a 249,90 euro.

Andando avanti, il comparto mobile ci propone anche Huawei P Smart 2021 a 169,90 euro e soprattutto Huawei P40 Lite a 199,90 euro. Insomma, in questo caso siamo scesi nuovamente al di sotto della soglia di 200 euro, dopo un generale rialzo dei prezzi che abbiamo riscontrato di recente. Occhio anche a chi segue con interesse Huawei P30 Lite New Edition, visto che ora possiamo procedere grazie a WindTre a 249,90 euro, nonostante l’elevata domanda registrata anche ad inizio 2021.

A chiudere il cerchio, poi, troviamo anche Huawei Mate 40 Pro a 999,90 euro e Huawei P40 Pro a 749,90 euro. Detto questo, ricordate che la nuova campagna relativa a Huawei Days sarà valida fino al prossimo 14 marzo. Dunque, fate molta attenzione anche alla scadenza di una campagna WindTre che per alcuni potrebbe risultare particolarmente interessante.