Nella serata delle cover di Sanremo La Rappresentante Di Lista canta Splendido Splendente con la diretta interessata. Sì, perché mercoledì 4 marzo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno insieme a Donatella Rettore.

Il duo è in gara con il brano Amare e sbarca per la prima volta al Teatro dell’Ariston per sdoganare il queer pop di cui si è fatto portavoce dagli esordi. L’ideale musicale de La Rappresentante Di Lista è, infatti, una sfumatura di ogni forma d’arte con un particolare riguardo al teatro.

Splendido Splendente, con quell’arrangiamento che ammicca alla disco music, è uno dei più grandi successi di Donatella Rettore. Pubblicato come singolo nel 1979 e inserito nel disco Brivido Divino (1979), fa parte della trilogia vincente della cantante di Castelfranco Veneto insieme a Kobra e Donatella, e insieme alla rivoluzionaria Lamette rappresenta una delle hit più rappresentative della scena italiana tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80.

Sarà certamente strano portare tanta energia su un palco affacciato a un teatro vuoto. Quest’anno, è risaputo, il Festival di Sanremo va in scena senza pubblico per via delle misure di contenimento della pandemia del virus SARS-CoV-2 che ha messo in ginocchio soprattutto il settore dello spettacolo. Nonostante l’angoscia e la frustrazione, La Rappresentante Di Lista canta Splendido Splendente insieme all’energica Donatella Rettore e promette grandi cose per il pubblico.

Il duo siculo-toscano ha scelto Donatella Rettore per le tante affinità: “La poliedricità, la teatralità. Ed è il modo per far vedere una delle nostre mille facce. Quella sorridente. Perché, citando il poeta siciliano Nino Gennaro, ‘o si è felici o si è complici’, e noi non vogliamo soccombere allo spaesamento”.

Splendido Splendente – Testo

Splendido splendente

L’ha scritto anche il giornale

Io ci credo ciecamente Anestetico d’effetto

E avrai una faccia nuova

Grazie a un bisturi perfetto Invitante, tagliente

Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra Splendido splendente

Costa poco e finalmente

Io sorrido eternamente Amo un camice innocente

Si avvicina sorridente

È padrone e già si sente Perdo i sensi lentamente

Come tra le braccia di un amante

Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente Invitante, splendente

Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente Invitante, splendente

Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

