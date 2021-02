Emma Watson ha davvero deciso di prendersi una pausa dal mondo del cinema? La notizia che incalza da stamattina sta gettando i suoi fan nel panico più totale: la star diventata famosa col ruolo di Hermione Granger in Harry Potter si ritira dalle scene? Procediamo con ordine.

Stando a quanto riportato dal suo agente al Daily Mail, l’attrice trentenne sarebbe diventata “dormiente”, in altre parole non avrebbe più accettato altri ruoli perché “ha smesso di recitare”. La decisione sorprende, considerando che Emma Watson si trova all’apice della sua carriera, ma pare sia il risultato di una lunga riflessione. La star britannica ha deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta per trascorrere del tempo con il fidanzato Leo Robinton, con cui esce da 18 mesi.

La solita fonte anonima ha dichiarato al Daily Mail: “Emma è sparita dalla circolazione perché si sta sistemando con Leo. Mantengono un profilo basso. Forse vuole mettere su famiglia”. Sembra che ormai da diverse settimane, la coppia stia vivendo segretamente a Ibiza, probabilmente per cercare casa? Attualmente l’attrice si trova a Los Angeles e il suo ultimo avvistamento risale allo scorso 4 febbraio.

In effetti la Watson non pubblica più nulla suo social da ormai diverso tempo. Attrice e attivista a tempo pieno, si era fatta sentire durante le proteste dello scorso giugno a favore del movimento Black Lives Matter, nato dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti.

La notizia del ritiro dalle scene di Emma Watson ha gettato i fan di Harry Potter nello sconforto più totale. C’è anche ci pensa che la decisione possa essere temporanea, magari per dedicare più tempo a se stessa e alle persone a lei care. Anche la collega Jennifer Lawrence, qualche tempo fa, si era presa un periodo di pausa dopo essere stata per anni sotto i riflettori e continuamente inseguita dai paparazzi.

L’ultimo ruolo cinematografico di Emma Watson è quello di Meg March nel film Piccole donne di Greta Gerwig, uscito nelle sale a fine 2019. Probabilmente è presto per parlare di ritiro dalle scene, e ci auguriamo che la giovane attrice, dopo un lungo periodo di pausa e riflessione, possa tornare presto alla ribalta.

