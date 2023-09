Un treno di star alla Milano Fashion Week 2023, il secondo grande appuntamento con l’alta moda nella città meneghina di quest’anno, con i più grandi brand pronti a presentare la loro collezione primavera-estate 2024. Gucci, Prada, Tod’s e tanti altri marchi saranno al centro della manifestazione iniziata il 19 settembre e in pista fino al 25 settembre, un appuntamento fisso dal 1958.

Le star alla Milano Fashion Week 2023: i nomi internazionali

Per Gucci troviamo Julia Roberts e Ryan Gosling, mentre Cara Delevingne è ospite per Fendi con Kate Moss, Demi Moore e Naomi Campbell. Nomi di alto calibro arrivano anche per Alberta Ferretti, dove troviamo la star di Gossip Girl Ed Westwick. Il marchio Prada porta in Italia Scarlett Johansson, Kylie Jenner, Emma Watson e Vincent Cassel.

Non manca Demi Lovato, sulla passerella di Boss mentre l’iconica Sharon Stone è uno dei volti di Tod’s con Nieves Alvarez, Blaca Padilla insieme a tante altre star italiane.

Le star alla Milano Fashion Week 2023: i nomi italiani

Accanto alle star internazionali in sfilata per i brand dell’alta moda alla Milano Fashion Week ci sono, ovviamente, anche tantissimi nomi italiani. Chiara Ferragni e Fedez sfilano per Gucci, e ci sono anche le sorelle Valentina e Francesca Ferragni. L’influencer è in fila anche per Tod’s e Fendi.

Elisabetta Canalis è con Alberta Ferretti ed Emporio Armani. Valeria Golino indossa Tod’s, ma se restiamo sul mondo della musica troviamo Marco Mengoni con Versace e Rosa Chemical con Maison Margiela. Fedez sfila anche per Diesel insieme a Tananai, Rose Villain e Lazza.

Tra i nomi italiani troviamo anche Alessio Berrettini e Melissa Satta per Daniele Venturelli, ma c’è anche Laura Morante per Gucci. Gaia Gozzi, infine, la troviamo con i costumi di Maison Margiela e e Alessandro Vigilante.

