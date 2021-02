Potrebbe davvero essere il canto del cigno di Sloane, l’episodio di NCIS 18×08: il promo diffuso da CBS non annuncia l’addio al personaggio, ma tutto lascia pensare che l’annunciata uscita di scena di Maria Bello sia ormai imminente.

Nell’episodio di NCIS 18×08 dal titolo True Believer, Gibbs e Sloane vanno in viaggio in Afghanistan per indagare su un gruppo di ragazze rapite mentre erano a bordo di un autobus: il mezzo è stato ritrovato abbandonato, con a bordo l’autista senza vita, e Gibbs decide di accompagnare Sloane alla ricerca delle giovani donne sequestrate. Inoltre McGee, Bishop e Torres si attivano rintracciando un hacker che ha inviato via email informazioni compromettenti ai talebani.

L’episodio NCIS 18×08 andrà in onda il 2 marzo negli Stati Uniti (la stagione debutta ad aprile in Italia) e si preannuncia ad alto carico d’azione e di tensione: potrebbe anche trattarsi dell’episodio che apre la strada all’addio di Jackie Sloane alla squadra, magari con la decisione di restare in Afghanistan per unirsi alle truppe militari di stanza nel Paese.

Ecco il promo di NCIS 18×08, diretto da Terrence O’Hara.

Nelle trame degli episodi successivi, il nono e il decimo, non c’è traccia della trama ambientata n Afghanistan, che potrebbe dunque concludersi in NCIS 18×08. Nell’episodio 9 intitolato Winter Chill, l’NCIS si tuffa nel competitivo mondo dei food truck dopo aver trovato un uomo congelato a morte sul retro di uno di essi, mentre nell’episodio 10 intitolato Watchdog l’NCIS scopre un circolo segreto di combattimenti ravvicinati, che porta a una mossa inaspettata da parte di uno dei membri del team.

La psicologa forense interpretata da Maria Bello sarà l’ennesimo personaggio a lasciare la serie, in NCIS 18×08 o negli episodi immediatamente successivi, dopo una serie di defezioni negli ultimi anni: il pubblico ha già digerito, infatti, i pesanti addii a Tony DiNozzo (Michael Weatherly, oggi protagonista di Bull) e Abby Sciuto (Pauley Perrette, che ha lasciato per i cattivi rapporti col produttore e protagonista Mark Harmon). La Bello esce di scena alla fine di un contratto triennale non rinnovato, ma il suo addio alla serie – che era stato annunciato già per i primi episodi della stagione 18 – non appare affatto controverso. L’attrice ha speso parole di grande affetto e stima per i colleghi nell’ultimo giorno di riprese e ha dichiarato a TvLine che tornerebbe volentieri ad interpretare Sloane, quindi si presume che l’addio al personaggio non avverrà con la sua morte.