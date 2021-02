C’è una lista non così lunga di smartphone compatibili con il 5G Iliad. Dopo il lancio dell’offerta per la rete ultraveloce in Italia con l’operatore mobile, sono in molti ad aver scelto la specifica proposta. Peccato che non tutti i device siano supportati e tra questi non compaiono neanche alcuni top di gamma, pure molto diffusi entro i nostri confini.

La lista aggiornata degli smartphone che possono navigare con il 5G Iliad è riportata direttamente sul sito del vettore mobile. Giunti oramai a fine febbraio l’elenco è quello che include tutta la serie Huawei P40 (tranne i modelli Lite), Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro. Ancora sono compatibili con la navigazione ultra veloce lo Xiaomi MI 10T Lite, il Mi 10, il Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro. Per il brand Motorola c’è spazio per i modelli Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G. Per finire, c’è anche da considerare il Nokia 8.3, naturalmente nella versione 5G come per tutti gli esemplari fin qui considerati.

Come ben visibile, mancano all’appello molti device top di gamma. Basti pensare agli ultimissimi iPhone !2, alle ammiraglie Samsung della serie Galaxy S21 e S10. Chi tra i possessori di questi smartphone ha scelto l’offerta 5G Italia, in ogni caso, non può usufruire del servizio. Sotto questo aspetto, forse, qualcosa dovrebbe muoversi nel breve periodo. Lo stesso operatore ha comunicato la sua intenzione di includere sempre più dispositivi nella lista di quelli supportati dalla nuova tecnologia. Per il momento non sono stati comunicati i tempi di una simile evoluzione ma sono in molti a sperare che non si perda altro tempo per garantire ai clienti di utilizzare appieno le potenzialità di ogni telefono di ultima generazione. Eventuali novità saranno di certo comunicate sulle nostre pagine.