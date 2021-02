Dopo il promo che annunciava il ritorno di Grey’s Anatomy 17×07 in anticipo su ABC, l’11 marzo anziché il 18 inizialmente previsto, la rete ha diffuso anche la sinossi e le prime foto promozionali dell’episodio.

Grey’s Anatomy 17×07 sarà l’ennesimo crossover del medical drama con il suo spin-off Station 19 e nello specifico con l’episodio 4×06: entrambe le serie ripartono da dove si era interrotto il racconto della prima metà di stagione, ovvero dal caso di due ragazze rapite per essere oggetto di una tratta di prostitute.

Già il promo di Grey’s Anatomy 17×07 aveva mostrato Andrew DeLuca e sua sorella Carina sulle tracce della donna che era finita in ospedale come paziente ma si è rivelata adescatrice di minorenni per una tratta di esseri umani. Mai come in questo caso le due serie tenderanno ad integrarsi, con una trama ambientata fuori dall’ospedale con l’aiuto dei pompieri nella caccia alla donna, ma non mancheranno casi medici al Grey Sloan Memorial Hospital.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 17×07, dal titolo Helplessly Hoping, in onda su ABC l’11 marzo e in arrivo in Italia su Fox entro la fine del mese.

Grey’s Anatomy 17×07 riprende dal precedente episodio di Station 19 perché entrambe le squadre sono coinvolte in una situazione tesa in cui c’è molto da perdere. Nel frattempo, Jo convince Hayes a infrangere le regole su un caso, e Maggie e Winston si ritrovano.

Tra le guest star di Grey’s Anatomy 17×07 sono citati i due attori di Station 19 Jason George, nei panni di Ben Warren, e Danielle Savre in quelli di Maya Bishop. Dalle foto promozionali del settimo episodio, in cui non appare mai Meredith Grey, si nota anche la presenza di Zola, la figlia della protagonista, accudita dagli zii Amelia e Link alle prese col loro bebè. Le immagini rivelano anche che ci sarà un nuovo confronto tra Tom e Teddy dopo che la loro relazione è stata scoperta da Owen (e dal resto dell’ospedale).









































La première di metà stagione Grey’s Anatomy 17×07 è il primo dei 10 episodi che concludono questo capitolo del medical drama, più breve rispetto ai precedenti (soli 16 episodi) a causa delle restrizioni anti-Covid. La serie non sembra essere vicina alla sua conclusione, perlomeno non con questa stagione tutta centrata sul dramma del Coronavirus.