Il ritorno di Grey’s Anatomy 17×07 dopo la pausa invernale cambia ancora data: inizialmente doveva essere il 4 marzo, poi il ritardo nella produzione l’aveva fatto slittare al 18, ora un nuovo promo annuncia la première di metà stagione in una data che è una via di mezzo.

Secondo il promo della première di metà stagione di Grey’s Anatomy 17×07 e Station 19 4×06, il nuovo crossover tra le due serie che apre la seconda parte delle rispettive stagioni andrà in onda su ABC giovedì 11 marzo. Di conseguenza, entro la fine del mese almeno Grey’s Anatomy 17 tornerà in onda anche su Fox in Italia (da capire se proseguirà la programmazione congiunta col suo spin-off).

Nel primo promo di Grey’s Anatomy 17×07 si conferma l’impianto crossover che lega il medical drama al suo spin-off sui pompieri. Il settimo episodio di Grey’s Anatomy 17 e il sesto di Station 19 4, nello specifico, sono la prosecuzione degli ultimi episodi trasmessi per le rispettive serie (qui la nostra recensione dell’episodio 17×06): il caso che unisce le due trame è quello delle ragazze di colore rapite per essere destinate alla tratta di esseri umani e alla prostituzione. Eventi collegati alla sottotrama che aveva visto Andrew DeLuca denunciare – non essendo creduto a causa dei suoi problemi di bipolarismo – una paziente dell’ospedale perché responsabile di reclutare ragazze per la tratta.

Il finale invernale si era concluso proprio con DeLuca e sua sorella Carina sulle tracce di Suzanne (Sarah Rafferty) e il promo di Grey’s Anatomy 17×07 li mostra proprio all’inseguimento della donna, mentre chiedono il supporto dei pompieri della Stazione 19 per non perderne le tracce. Parte dell’azione di questo crossover si svolge fuori dai luoghi classici delle due serie, la caserma e l’ospedale, con i fratelli DeLuca impegnati in una caccia pericolosa che evidentemente avrà conseguenze in termini di intervento sul campo sia per i pompieri che per i medici.

Il promo di Grey’s Anatomy 17×07 mostra un unico fotogramma di Meredith – sempre sulla spiaggia nei suoi sogni, forse il preludio ad un altro incontro onirico dopo quelli con Derek e George – e si conclude con l’ex capo Webber che avvisa la Bailey con tono preoccupato: “Sta succedendo qualcosa“. Malata di Covid, la Grey era stata intubata nel finale di metà stagione innescando nel pubblico il dubbio che potesse morire.

La seconda parte di Grey’s Anatomy 17 dovrebbe prevedere solo 10 episodi, per un totale di 16 per questa stagione segnata dall’emergenza Covid.