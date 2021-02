Ci sono nuove informazioni che dobbiamo valutare attentamente in queste ore, per quanto riguarda la disponibilità PS5 in Europa. Occorre premettere che le informazioni raccolte oggi 23 febbraio riguardino prevalentemente il Regno Unito, considerando che nelle prossime settimane sono previste 15.000 unità aggiuntive. In questo modo, dunque, si darà finalmente respiro alle scorte con l’incremento più significativo di questi mesi. Un buon segnale, per forza di cose, anche qui in Italia.

Le ultime notizie sulla disponibilità PS5 all’estero

Al di là delle comunicazioni ufficiali che ci arrivano dall’Italia, come quella della scorsa settimana direttamente da GameStop, occorre dare uno sguardo anche alla situazione in Paesi non così distanti dal nostro. Solo contestualizzando il discorso della disponibilità PS5 andando oltre i confini nazionali, infatti, riusciremo a comprendere la situazione. Sperando ovviamente che le prossime settimane ci possano regalare una volta per tutte buone notizie sotto questo punto di vista.

La conferma sulle buone notizie riguardanti la disponibilità PS5 nel Regno Unito ci arrivano direttamente da una fonte autorevole come The Sun, secondo cui la data più calda sotto questo punto di vista sarà l’8 marzo. Impossibile prevedere gli scenari in Italia, anche se siti come Online Tutorial ribadiscono che anche qui da noi potremo toccare con mano un aumento sensibile di unità per i prodotti pronti alla vendita il prossimo mese. Non possiamo fare altro che attendere nuovi sviluppi sotto questo punto di vista.

Ovviamente, appena ci saranno altre informazioni sull’argomento, vi aggiorneremo in tempo reale con nuovi articoli. Nel frattempo, fate molta attenzione ad eventuali lanci da parte degli store che, in queste settimane, hanno dato un minimo di continuità alla disponibilità PS5. A partire da Amazon e GameStop qui da noi, spesso e volentieri in prima linea sotto questo punto di vista.