Ci sono nuove indiscrezioni di cui tener conto in questo periodo, a proposito della disponibilità PS5. In particolare, le ultime voci ci dicono che con GameStop siamo destinati a vivere giorni molto caldi, considerando il fatto che a strettissimo giro lo store riuscirà finalmente ad evadere le prenotazioni D3 delle Standard Edition. A queste, poi, potremo aggiungere anche una buona parte delle prenotazioni delle Digital Edition, a testimonianza che dal punto di vista produttivo finalmente qualcosa stia iniziando a muoversi.

Le ultime voci sulla disponibilità PS5 in Italia con Gamestop

A questo, poi, si aggiungono le segnalazioni anche di coloro che potranno fare questo step nello scorcio iniziale del mese di marzo. In particolare, abbiamo testimonianze secondo cui la restante parte di console Digital Edition potrebbe essere evasa proprio durante la prima settimana di Marzo. Inutile dire che queste considerazioni siano sintomatiche di un momento più generale che potrebbe riservarci finalmente segnali positivi, a partire da coloro che hanno effettuato prenotazioni presso Amazon, MediaWorld e Unieuro.

Fornire date a tutti coloro che non hanno ancora effettuato prenotazioni sarebbe affrettato e forzato, anche se in queste ore ci sono rumors non verificati che parlano di possibile disponibilità PS5 da marzo. O, comunque, di scorte in arrivo in Italia che potrebbero quantomeno iniziare a soddisfare l’enorme domanda del prodotto. Anche qui, però, dobbiamo rimandarvi a tempi migliori, magari con comunicazioni ufficiali da parte dei rivenditori più autorevoli nel nostro Paese.

A questo punto, non resta altro che fare appello alle testimonianze degli utenti, con invito a rilasciare un commento qui di seguito nel caso in cui abbiate elementi sufficienti per confermare o smentire la disponibilità PS5 tramite Gamestop. A voi come stanno andando le cose in queste ore? Fateci sapere qui di seguito.