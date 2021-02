Da oggi 22 febbraio si completa la transizione degli ex clienti Ubi verso BPER Banca. Proprio da oggi sarà possibile effettuare il passaggio del proprio profilo di internet Banking sulla piattaforma del nuovo istituto nel caso di privati ma anche anche per il servizio di Digital Banking imprese. Vanno dunque chiariti una serie di aspetti cruciali come quelli relativi al nuovo conto, all’IBAN ma anche alle carte in uso, tutti specificati nel seguito di questo approfondimento.

Nuovo conto BPER Banca e IBAN

La creazione del nuovo conto in BPER Banca è del tutto automatica. Gli accrediti di stipendi e pensioni ma anche i pagamenti domiciliati non andranno riconfermati come pure le operazioni ricorrenti come i bonifici. Va chiarito però che l’IBAN sarà diverp e valido dal 22 febbraio. Per questo motivo andrà comunicato alle aziende e alle persone interessate, così da non perdere alcun accredito.

Attivazione nuovo Internet Banking

Gli ex clienti Ubi verso BPER Banca dovranno attivare un nuovo profilo di Internet Banking. Al primo accesso potranno utilizzare le credenziali del precedente istituto Ubi collegandosi a questo link. Successivamente l’utente sarà guidato in una procedura di creazione di una nuova user name e anche password.

Il passaggio non necessariamente dovrà essere effettuato oggi 22 febbraio ma anche in un secondo momento. In effetti, proprio in questo lunedì BPER annuncia di essere alle prese con una mole di richieste di accesso molto elevata che potrebbe dar vita a rallentamenti e problemi. Per questo motivo, sarebbe anche il caso di attendere un po’ prima di effettuare le operazioni.

Carte di credito e debito

Nel passaggio di ex clienti Ubi verso BPER Banca va precisato un ultimo dettaglio: le carte di credito e debito già possedute resteranno valide fino al 31 dicembre 2021 o comunque fino alle loro scadenze, se precedenti all’ultimo giorno dell’anno. C’è poi una procedura dedicata per altre tipologie di carte, dettagliata sul sito ufficiale dell’istituto.