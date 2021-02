Sono in dirittura d’arrivo ben 217 emoji con iOS 14.5, il prossimo aggiornamento software Apple atteso per inizio primavera. Faccine e simboli previsti per i possessori di iPhone supportati dall’update in questione saranno ben utili a tanti utenti, anche perché al passo con i tempi (purtroppo anche quelli duri dell’attuale pandemia). In effetti, tra le soluzioni proposte, non mancherà neanche quella della siringa per il vaccino anti Covid-19.

In questo approfondimento, delle 217 nuove emoji quasi pronte all’uso, verranno segnalate e mostrate di certo quelle più innovative. Il loro download non tarderà nelle prossime settimane, in abbinamento all’aggiornamento definitivo iOS 14.5 (per ora sono disponibili solo in beta). Il primo blocco di seguito proposto mostra una testa tra le nuvole, un cuore in fiamme, un volto che espira sollevato.

Le prossime emoji con iOS 14.5 saranno al passo con i tempi anche per la rappresentazione sempre più variegata dei partner. Non c’è alcun limite nelle soluzioni pronte all’uso tra coppie etero e omosessuali, ma anche appartenenti a diverse etnie. Di certo l’inclusione massima passa anche attraverso delle semplici faccine per app di messaggistica, ancora attraverso la riproposizione di personaggi maschili e femminili con tratti e sembianze estremamente diverse tra loro.

Ritornando alle più classiche faccine, oltre a quelle giù menzionate tra le nuvole e che espirano, ce n’è una terza anche nuova di zecca. In quest’ultima viene rappresentato un volto dall’aria alquanto destabilizzata con occhi a spirale e bocca rappresentata in una sorta di ghigno. Anche nella sezione cuori, oltre a quello infiammato già preso in considerazione, si annovera l’arrivo pure di un cuore ferito e dunque bendato.

Per finire la carrellata delle più significative emoji con iOS 14.5 c’è anche quella che rappresenta una siringa per il vaccino anti Covid-19. In realtà quest’ultima risulta essere una sorta di restyling di una precedente soluzione che rappresentava invece il prelievo sanguigno. In ultima battuta, c’è anche l’introduzione dell’icona che rappresenta in tutto e per tutto le nuove cuffie Apple AirPods Max in luogo delle precedenti ben più anonime.