Non potevano certo mancare le prime segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato problemi con l’aggiornamento iOS 14.8, in particolare dai soliti utenti che lamentano anomalie legate ai consumi della batteria. Tutto nella norma, dunque, con la necessità di rianalizzare l’argomento nei prossimi giorni. Solo quando sarà trascorso un po’ di tempo dall’installazione del pacchetto software, di cui vi abbiamo parlato prontamente nella giornata di martedì, avremo le idee più chiare in merito.

Alcune novità extra sull’aggiornamento iOS 14.8 oltre i problemi

Detto questo, ci sono anche novità extra sull’aggiornamento iOS 14.8 che dobbiamo prendere in esame, anche perché si tratta di un upgrade che va installato nel più breve tempo possibile dagli utenti. Per essere più chiari, la vulnerabilità registrata prima del 14 settembre consentiva ad alcuni PDF dannosi di condurre all’esecuzione di codice arbitrario. Questo, almeno, stando alla nota che è stata diffusa da Apple, evidentemente a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato già sfruttato.

Non è un caso che Apple abbia rilasciato il medesimo pacchetto software anche per WatchOS 7.6.2, MacOS Big Sur 11.6, senza dimenticare un aggiornamento di sicurezza per MacOS Catalina per affrontare la suddetta vulnerabilità. Per farvela breve, l’aggiornamento iOS 14.8 è focalizzato su una correzione, riportata in precedenza dal New York Times, che a sua volta deriva da una ricerca condotta da un gruppo di sicurezza informatica di interesse pubblico. Problema che richiede una rapida installazione.

Il gruppo si chiama Citizen Lab ed ha scoperto che il telefono di un attivista saudita era stato infettato da Pegasus, il prodotto più noto di NSO. Dunque, al di là delle segnalazioni riguardanti possibili problemi di batteria legati all’aggiornamento iOS 14.8, ovviamente tutti da verificare, consigliamo a tutti di testarlo con le sue novità extra oggi stesso, avendo parlato di sicurezza.